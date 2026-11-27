Sono tutti pazzi per Cristian Shpendi, con l'attaccante classe 2003 del Cesena che è sempre più capo cannoniere della Serie B, soprattutto dopo la fantastica tripletta realizzata martedì sera nel 5-1 inflitto all’Ascoli.

Che numeri!

Coi suoi gol, il Cesena dell'ex Fiorentina Alino Diamanti vola e ora è al 5° posto, cioè piena zona playoff. Shpendi è andato a segno in 9 uscite su 13, segnando in totale 12 gol.

Interesse viola

Come scrive Tuttosport, a gennaio sarà il gioiello più ambito di tutta la B. E su di lui potrebbero rifarsi vive due società di A che già l’avevano cercato nelle precedenti sessioni, Fiorentina e Cagliari. Ma se il percorso dell'albanese continua così, la concorrenza potrebbe diventare più folta.