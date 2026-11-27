Fiorentina pronta a tornare alla carica per l'attuale capocannoniere della Serie B?
Sono tutti pazzi per Cristian Shpendi, con l'attaccante classe 2003 del Cesena che è sempre più capo cannoniere della Serie B, soprattutto dopo la fantastica tripletta realizzata martedì sera nel 5-1 inflitto all’Ascoli.
Che numeri!
Coi suoi gol, il Cesena dell'ex Fiorentina Alino Diamanti vola e ora è al 5° posto, cioè piena zona playoff. Shpendi è andato a segno in 9 uscite su 13, segnando in totale 12 gol.
Interesse viola
Come scrive Tuttosport, a gennaio sarà il gioiello più ambito di tutta la B. E su di lui potrebbero rifarsi vive due società di A che già l’avevano cercato nelle precedenti sessioni, Fiorentina e Cagliari. Ma se il percorso dell'albanese continua così, la concorrenza potrebbe diventare più folta.
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