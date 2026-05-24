Il Napoli chiude secondo battendo l'Udinese al Maradona. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si chiude anche il campionato del Napoli, con l'ultima gara al Maradona:gli azzurri hanno battuto l'udinese per 1-0. Il match è stato deciso da una rete di Hojlund a metà del primo tempo. La squadra di Conte ha chiuso così matematicamente al secondo posto, alle spalle dell'Inter.

La Nuova Classifica di Serie A

Inter 87, Napoli 76, Milan 70, Roma 70, Como 68, Juventus 68, Atalanta 59, Bologna 56, Lazio 54, Udinese 50, Sassuolo 49, Parma 45, Torino 44,, Fiorentina 42, Genoa 41, Cagliari 40, Lecce 35, Cremonese 34, Verona 21, Pisa 18.