La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina si affida ai big, gli inglesi tremano
Una pagina dedicata da La Gazzetta dello Sport alla Fiorentina e alla sfida europea.
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Apertura con questo titolo: “Gudmundsson e De Gea La Fiorentina cala i big con il Crystal Palace”. Sottotitolo: “Stavolta la Viola non farà rotazione in Conference Vanoli vuole recuperare Dodo e spera di avere Kean al top”.
Tremano gli inglesi
In taglio basso sugli avversari: “Gli inglesi tremano: non giocano da 20 giorni”. Sommario: “Solo una sconfitta nelle ultime otto gare, ma c’è aria di addii: Palace male in campionato, Glasner saluta a giugno”.
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