Amoruso: "Dodô? Se vuole andarsene deve portare 15 milioni. Serve difensore di personalità, manderei Comuzzo a giocare"

L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno, soffermandosi principalmente sulla situazione del reparto arretrato della Fiorentina, tra campo, singoli e altre tematiche.

‘Comuzzo deve andare a giocare, serve centrale d’esperienza'

“La seconda parte di stagione della Fiorentina in difesa è stata discreta, ma manca una guida nel reparto arretrato. La Fiorentina si è complicata la vita da sola tantissime volte, subendo gol allo scadere anche su palle inattive facili da difendere. Serve un difensore di esperienza e personalità, che sappia tenere le redini della retroguardia. Comuzzo? Deve andare a giocare. Se tieni Ranieri e Pongracic e ne arriva un altro e punti su Comuzzo titolare… poi chi lasci fuori?”.

‘Ndour via? Per non meno di 40 milioni di euro’

“Dodô per partire deve portare 15 milioni alla Fiorentina. Paratici deve fare l'interesse della società non di Dodô. Se si presenta con offerte basse, rimane a Firenze, servono soldi per sostituirlo. Il contratto ce l'ha, la Fiorentina non può farsi prendere ancora una volta per la gola. Fatico a pensare al momento che possano arrivare calciatori come Ruggeri o Udogie, per ragioni di ingaggio, cartellino, e non solo. Se partono uno/due pezzi importanti, come Gudmundsson o Ndour, il primo per non meno di 25 milioni il secondo di 40, se entrano cifre del genere il mercato può cambiare".