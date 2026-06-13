Comuzzo, c'è da ricostruire tutto il valore sul mercato. L'instabilità di club e panchina l'hanno danneggiato

C'è ancora spazio per Pietro Comuzzo nella Fiorentina? Difficile a dirsi, anche se pensare di cederlo potrebbe non essere una grande idea: come sottolinea il Corriere Fiorentino, il valore del centrale è tutto da ricostruire. Il suo percorso ha saputo molto di montagne russe, causate da una certa instabilità a livello societario e di panchina: prima il boom con Palladino, poi la sparizione progressiva sull'altare della difesa a tre (e di Pablo Marì).

Anche con Pioli e Vanoli le cose non sono andate benissimo, nel mezzo ci sono state anche due fasi di mercato molto delicate, con Napoli e Al-Hilal che si erano spinte su cifre importanti. Cifre che oggi difficilmente la Fiorentina potrebbe strappare per lui: ecco perché, ripuntare su di lui, ricostruendone il valore sarebbe la strada più conveniente.