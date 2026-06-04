Corriere dello Sport-Stadio: "La Fiorentina vola più in alto" parola di...
Due pagine sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio.
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Il quotidiano sportivo apre con: “La Viola che verrà”. Sottotitolo: “Domani il Sassuolo libera Grosso poi il ds andrà a NY”. In taglio basso: “Anche Kean a rischio si valutano le offerte”.
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In taglio alto le parole del presidente: “La Fiorentina vola più in alto”. E ancora: "Commisso Jr: “Dalla salvezza rialziamoci Grazie a Paratici, a Vanoli e alla squadra”. Di spalla infine il commento: “Degni di Firenze”.
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