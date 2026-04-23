Non arrivano buone notizie per Fabio Grosso: a Firenze il Sassuolo sarà decimato dagli infortuni

A tre giorni dalla trasferta di Firenze contro la Fiorentina, che con i neroverdi ormai salvi ha ben poco senso per il Sassuolo, la squadra allenata da Fabio Grosso questa mattina è tornata a preparare la sfida al Mapei Football Center. Nonostante aver centrato il grande obiettivo stagionale la squadra della famiglia Squinzi è pronta comunque a stupire, ed arriverà nel capoluogo toscano non certo per fare da sparring partner ai viola.

Il Sassuolo è a lavoro per la sfida di Firenze

Come comunicato dal club emiliano tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Sassuolo quest’oggi ha svolto una sessione prettamente tattica: i neroverdi hanno cominciato con una fase di riscaldamento, e dopo aver svolto esercitazioni di possesso palla e tecnico tattiche hanno concluso la sessione con una partita a campo ridotto. Il tecnico romano conta molte assenze, ma nei prossimi giorni spera di recuperare qualche giocatore. Oltre allo squalificato Berardi il tecnico neroverde dovrà fare a meno almeno di altre 5/6 pedine.

Grosso è in piena emergenza: sono tante le situazioni da valutare

Sono ai box da mesi infatti, e ci resteranno fino al termine della stagione, Boloca, Candè e Pieragnolo. I profili da valutare attentamente sono invece tre: i primi due casi sono quelli di Romagna e Muric, nonostante il tempo rimasto sia poco, hanno ancora qualche possibilità per tornare disponibile. Il terzo nome da valutare attentamente sarà quello di Bakola, che molto probabilmente però dovrebbe tornar disponibile dalla prossima sfida casalinga contro il Milan. Tutto ok invece per Doig, regolarmente convocabile. Al tecnico restano ormai due allenamenti per prendere una decisione, quello di domani mattina e la rifinitura di Sabato.