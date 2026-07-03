Incontro nella giornata di oggi tra la Fiorentina e il Sassuolo per Thorsvedt: ecco come è andata

Nella giornata di oggi si è tenuto un incontro interlocutorio tra la Fiorentina e il Sassuolo per il centrocampista Kristian Thorstvedt. L'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha raccontato sul suo sito come è andato il meeting tra le due società.

Possibile contropartita tecnica

Di Marzio ha riferito: "Nel corso dell'incontro si è parlato anche dell'inserimento di qualche contropartita tecnica nell'affare, ma non c'è ancora niente di definitivo però. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni”

Il giocatore ha già accettato la proposta dei viola

Viene poi aggiunto che il centrocampista norvegese e attualmente impegnato ai Mondiali con la sua Nazionale avrebbe già accettato la proposta della Fiorentina e la sua volontà è quella di trasferirsi in questa sessione di calciomercato e incontrare nuovamente il suo allenatore avuto al Sassuolo, ovvero il nuovo tecnico viola Fabio Grosso.