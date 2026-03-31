La Fiorentina nella bolgia di Selhurst Park: il Crystal Palace annuncia il sold out... e l'opzione charter per Firenze

Il Crystal Palace ha comunicato ufficialmente che per la sfida di settimana prossima con la Fiorentina, in programma giovedì 9 aprile e valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League, è stato già raggiunto il sold-out. La Fiorentina troverà quindi un'atmosfera bollente ad attenderla.

‘Biglietti esauriti, opzione charter per Firenze’

“I biglietti per la partita d'andata dei quarti di finale di UEFA Conference League contro l'ACF Fiorentina, che si giocherà a Selhurst Park, sono esauriti. Sconfiggendo l'AEK Larnaca negli ottavi di finale, le Aquile sono diventate la prima squadra inglese a raggiungere i quarti di finale di una grande competizione UEFA al suo debutto europeo dal 1979. L'avventura continua ora contro la Fiorentina, squadra di Serie A che ha raggiunto due delle quattro finali di UEFA Conference League. Il Crystal Palace potrà quindi contare sul supporto di tutti i tifosi del sud di Londra giovedì 9 aprile (calcio d'inizio alle 20:00 BST) per una serata storica sotto i riflettori di Selhurst Park. Ulteriori informazioni sulla partita di ritorno a Firenze, in programma giovedì 16 aprile, saranno disponibili a breve. Per i nostri tifosi è disponibile un volo charter, a seguito del successo delle trasferte a Strasburgo e Mostar”.

‘Al lavoro per…’

“Un numero limitato di biglietti potrebbe essere reso disponibile alle ore 13:00 di venerdì 3 aprile, una volta evase le richieste in corso. Ulteriori biglietti potrebbero essere resi disponibili o restituiti dai tifosi prima della partita. Come previsto dal piano di vendita originale, questi biglietti aggiuntivi saranno disponibili per tutti gli abbonati e i soci, che potranno acquistarne quattro a persona (oppure due o tre biglietti aggiuntivi se già acquistati, fino a un massimo di quattro a persona).”