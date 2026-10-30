La preoccupazione per un giocatore che fatica a trovare continuità. Un'operazione da 25 milioni a rischio

Il poco spazio concesso a Pedro Gonçalves nella Fiorentina comincia a trovare attenzione anche in Portogallo. Dopo il pareggio contro l’Atalanta, la stampa lusitana ha sottolineato il suo ingresso soltanto nei minuti di recupero, quando le possibilità di incidere erano ormai ridottissime.

Scarso utilizzo

Notícias ao Minuto ha richiamato lo scarso utilizzo di Pote già nel titolo. Nel resoconto viene evidenziato come il portoghese sia stato mandato in campo al 91′, con la partita conclusa al 94′: una manciata di minuti per provare a lasciare il segno. Anche A Bola ha rimarcato la lunghissima attesa in panchina prima della sostituzione finale.

Operazione in bilico

Il tema si intreccia con quello del futuro. In un approfondimento del 17 ottobre, A Bola aveva già segnalato le difficoltà nel raggiungere le condizioni previste per rendere obbligatorio l’acquisto dallo Sporting, legate alle presenze e alla qualificazione europea della Fiorentina. Un’operazione da 25 milioni complessivi, tra prestito e acquisto definitivo, il cui esito resta quindi da definire.

Niente continuità

Dalle cronache portoghesi non emerge un attacco esplicito a Vanoli, ma cresce l’attenzione per un giocatore che fatica a trovare continuità. Per Gonçalves, il primo passo resta conquistare occasioni sufficienti per dimostrare il proprio valore.