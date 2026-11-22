La Fiorentina Under 18 sa solo vincere! Atalanta sconfitta e vetta riconquistata per i ragazzi di Capparella
Vince ancora la Fiorentina Under 18, che al Viola Park supera per 3-2 l'Atalanta e sorpassa gli stessi orobici in vetta al campionato di categoria
La partita
Partita combattutissima, quella tra viole e neroblu: a passare in vantaggio al 17' è l'Atalanta su rigore con gol di Amalfitano, con la Fiorentina che risponde con Giannoni al 23'. L'Atalanta però ripassa immediatamente in vantaggio, con Meneguzzo che al 35' con un rasoterra porta il punteggio sul 2-1. Non si perde però d'animo la Viola, che trova il 2-2 con Amenta al 41'. A decidere la partita nel finale è il gol di Clarizia all 80', che permette ai viola di centrare l'ottava vittoria consecutiva.
Primo posto in solitaria
Grande prova di forza per i giovani viola, che salgono al primo posto in classifica a quota 30 punti (con una gara da recuperare), scavalcando proprio l'Atalanta, ferma a 29.