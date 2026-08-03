La Fiorentina viene incontro alla Lazio per Brescianini? L'apertura viola: i dettagli
Marco Brescianini. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Lazio continua a spingere per Marco Brescianini. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore avrebbe ripreso quota la trattativa con la Fiorentina per il centrocampista classe 2000, individuato come uno dei principali rinforzi per i biancocelesti, e la novità riguarda la formula dell'operazione.
Apertura viola
La Fiorentina avrebbe infatti aperto alla possibilità di una cessione in prestito senza obbligo di riscatto, ma col semplice diritto, soluzione che permetterebbe alla Lazio di rispettare i pesanti vincoli imposti sul mercato in entrata.
E Brescianini?
Adesso la palla passa al giocatore ex Atalanta. Il club capitolino sarebbe infatti in attesa della risposta di Marco Brescianini, che dovrà valutare il proprio futuro.
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