Un nuovo portiere per la Fiorentina? Ci sono ben due strade che portano a Roma
Christos Mandas
La questione portiere è una di quelle vive in casa Fiorentina. Continuare con De Gea, dare fiducia in maniera definitiva a Martinelli, oppure puntare su un'altra figura ancora.
Provedel
Il Corriere dello Sport indica in Provedel della Lazio come una pedina che piace ai viola, pronti a trattarlo in caso di cessione di De Gea.
Mandas
Secondo quanto raccolto invece da Fiorentinanews.com c'è un altro portiere di proprietà della Lazio che viene considerato interessante e che è Mandas, reduce da un'esperienza in prestito al Bournemouth non molto positiva. Mandas viene monitorato da tempo dal club viola.
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