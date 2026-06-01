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Un nuovo portiere per la Fiorentina? Ci sono ben due strade che portano a Roma

Calabrone Viola /
Christos Mandas
Christos Mandas
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La questione portiere è una di quelle vive in casa Fiorentina. Continuare con De Gea, dare fiducia in maniera definitiva a Martinelli, oppure puntare su un'altra figura ancora. 

Provedel

Il Corriere dello Sport indica in Provedel della Lazio come una pedina che piace ai viola, pronti a trattarlo in caso di cessione di De Gea

Mandas

Secondo quanto raccolto invece da Fiorentinanews.com c'è un altro portiere di proprietà della Lazio che viene considerato interessante e che è Mandas, reduce da un'esperienza in prestito al Bournemouth non molto positiva. Mandas viene monitorato da tempo dal club viola.

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