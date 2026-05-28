Portiere si cambia o no? Il ventaglio di possibilità che ha la Fiorentina e le opportunità di mercato

La questione portiere sarà una delle più importanti da dirimere in questa prima fase del mercato della Fiorentina.

De Gea

Cosa fare con il portiere spagnolo? E' un interrogativo ben presente nella testa del direttore sportivo Fabio Paratici. L'ex Manchester United è una garanzia, però ha anche 36 anni e un contratto con ingaggio super, almeno per le casse viola. E quest'anno non ci sarà il minimo contributo alla causa che arrivava dall'Europa.

Martinelli

Una prima scelta potrebbe essere quella di dare finalmente fiducia completa al portiere classe 2006, prodotto del settore giovanile viola, che molto bene ha fatto durante la sua ultima esperienza in prestito alla Sampdoria in B.

Alternative e opportunità di mercato

Ce ne sono. Le più importanti in ottica viola, tenuto conto di cartellino e ingaggio, potrebbero essere Wladimiro Falcone del Lecce, che ormai si è affermato nel ruolo e anche Alex Meret del Napoli, oscurato quest'anno dalla presenza di Vanja Milinković-Savić e quindi in cerca di riscatto.