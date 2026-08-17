La promessa della Curva Fiesole: "Chiamiamo a raccolta il popolo fiorentino per festeggiare i 100 anni come solo noi sappiamo fare"
Attraverso i canali social ufficiali, i gruppi organizzati della Curva Fiesole hanno rinnovato l'invito ai tifosi della Fiorentina per la festa del Centenario, fissata per la tifoseria la sera di martedì 25 agosto.
L'invito della Fiesole
Questo quanto si legge nel post social: “CENTENARIO LA FESTA DEL POPOLO VIOLA. La Curva Fiesole, la sera a cavallo tra il 25 ed il 26 Agosto, chiama a raccolta tutto il POPOLO VIOLA per celebrare i 100 ANNI della squadra del nostro cuore. Il ritrovo è fissato MARTEDÌ 25 dalle 19:00 in Piazza S.Maria Novella, il corteo partirà dalla medesima piazza alle 21:00”.
Lo svolgimento
“Il corteo passerà dalle vie del centro e culminerà con uno spettacolo come solo noi FIORENTINI sappiamo fare! AVANTI FIRENZE! AVANTI CURVA FIESOLE!”.
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