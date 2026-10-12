Calamai: "Vanoli è davanti a un mosaico impazzito. Nella confusione c'è il tentativo di salvare gli investimenti di Paratici"
Il giornalista Luca Calamai, vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha parlato della brutta sconfitta contro il Genoa nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com
Le parole di Calamai
“Chi sta peggio è sicuramente la squadra viola. Che, tra l'altro, ha gia cambiato allenatore richiamando a tempo di record un tecnico che Paratici aveva bocciato dopo averci lavorato spala a spalla per quattro mesi. Costruendo insieme a lui una salvezza non scontata. Non è tanto la posizione in classifica (pur grave) a spaventare”.
Sensazioni negative
“E' la sensazione che Vanoli sia ancora davanti a un mosaico impazzito. E probabilmente uno dei motivi di questa confusione è il tentativo del tecnico di tenere in piedi i grandi investimenti estivi del suo Direttore dell'area sportiva con quelle che sono le sue idee. Aspettiamo i prossimi tre turni di campionato contro Como, Inter e Atalanta per capire se la Fiorentina può ripartire”.