Bocci: "La Lazio di Gattuso un insegnamento alle società che spendono tanto e non raccolgono niente, come la Fiorentina"

La Fiorentina diventa un termine di paragone negativo nel commento scritto da Alessandro Bocci sul Corriere della Sera. Il giornalista elogia il lavoro di Rino Gattuso alla Lazio, contrapponendo i risultati dei biancocelesti alle difficoltà di società che hanno investito molto senza ottenere il rendimento atteso.

“Un insegnamento alla Fiorentina”

“In testa con l’Inter c’è la Lazio che mai aveva vinto cinque delle prime sei partite - scrive Bocci - Rino Gattuso ha saputo trasformare la delusione più grande della sua carriera, il terzo Mondiale di fila mancato dall’Italia, in energia e nella voglia di andare oltre i propri limiti: la sua squadra, bella e sostenibile, è un insegnamento per società che spendono tanto e non raccolgono niente, come la Fiorentina”.

Questione aperta

Un riferimento diretto ai viola, chiamati in causa nel confronto tra spesa e risultati. Nell’analisi di Bocci, la Lazio dimostra quanto organizzazione, motivazioni e capacità di valorizzare l’organico possano incidere. Per la Fiorentina, invece, resta aperta la questione di come trasformare gli investimenti in una squadra che sia capace di raccogliere punti.