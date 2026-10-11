Tavares on fire alla Lazio: cresce il rimpianto per la Fiorentina, che lo aveva cercato in estate

La Lazio vola, forte di ali particolarmente ispirata. Su tutte Nuno Tavares, protagonista fin qui di un inizio di stagione da sogno. Un rendimento che, in casa Fiorentina, lascia un po' di amaro in bocca per quello che poteva essere e non è stato.

Titolarissimo di Gattuso

Se si esclude la prima giornata, quando a Bologna è entrato solo nel finale, Tavares è sempre partito titolare in campionato. L'esterno portoghese sta ripagando con gli interessi la fiducia di mister Gattuso, con prove sempre convincenti impreziosite dagli assist contro Genoa e Venezia e soprattutto dal gol con cui ha sbloccato la partita di oggi vinta per 3-1 contro il Monza.

Suggestione viola in estate

Sembra passato un secolo da quando, nel corso del mercato estivo, la sua esperienza in biancoceleste sembrava essere giunta al capolinea. Porto e Fiorentina ci avevano fatto un pensierino, ma poi i viola si sono ritirati dalla corsa decidendo di non aggiungere un altro terzino sinistro alla rosa oltre a Valdepenas.