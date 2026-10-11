Mastantuono dentro per forza ma incaponito e mai efficace. Tanti ruoli e qualche fatica Albiceleste

In campo quasi a furor di popolo ma soprattutto perché Vanoli l'ha visto bene al rientro dall'Argentina: Franco Mastantuono non solo ha giocato ma ha anche finito la partita, senza però incidere, salvo per un mancino insidioso dal limite a fine primo tempo.

Incaponito

Il numero 30 viola è parso forse anche più incaponito del solito, se possibile, ma molto di rado efficace o pericoloso.

Qualche fatica in più sulla gambe

A pesare anche qualche fatica extra portatosi dietro dall'Argentina e dai voli che l'hanno impegnato a ridosso della gara con il Genoa, secondo La Gazzetta dello Sport. E dire che Vanoli l'ha impiegato anche in ruoli diversi per cercare di accenderlo: prima da esterno a destra e poi da trequartista ma il segno sul match Mastantuono non ce l'ha messo.