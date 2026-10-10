Un allenamento e via in campo a Marassi: nessuna rinuncia a Mastantuono. Per cambiare campionato serve altra fantasia

Altro che fatiche per il viaggio transoceanico, Franco Mastantuono è tornato un paio di giorni fa a Firenze, il tempo per un allenamento, la rifinitura e poi scarpette già allacciate per il match di oggi a Marassi, contro il Genoa. Lo sostiene anche La Gazzetta dello Sport che lo lancia nel tridente alle spalle di Pellegrino. Con lui ci sarà ancora la velocità di Njie mentre alle spalle, pronto a dargli un po' di respiro è pronto anche Gnonto, solo però a gara in corso.

Ma la fantasia non basta mai

La Fiorentina che si presenterà oggi in campo al ‘Ferraris’ è una squadra che vuole cambiare campionato, togliendosi con decisione dalla lotta salvezza che l'ha afflitta per tutta la passata stagione e l'avvio di questa. E allora per fare uno step verso l'alto serve altra fantasia: per questo è pronto Pedro Gonçalves sulla trequarti. Con Mastantuono e Njie di soluzioni la Fiorentina ne avrà in abbondanza.