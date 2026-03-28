Beltran: "Se dipendesse da me, resterei a Valencia ma vediamo cosa vuole fare la Fiorentina. Liga più adatta alle mie doti"

Sembra aver trovato una sua giusta dimensione a Valencia, Lucas Beltran tanto che l'argentino ha lanciato un bel messaggio d'amore al club murcielago in un'intervista ad AS:

"Mancano nove partite e staremo a vedere. La cosa naturale sarebbe che tornassi alla Fiorentina perché non c'è nessuna clausola per il riscatto nel mio contratto. Posso farci poco, se non dare il meglio di me in queste nove partite e poi, la dirigenza del club mi farà sapere. Non è una mia decisione. Dipende da cosa pensa il Valencia di me e di cosa vuole fare di me la Fiorentina… ci sono tanti fattori in ballo. Se dipendesse da me… mi piacerebbe rimanere.

Sento che Mestalla mi ama, lo giuro (ride ndr). Come dico sempre, il calciatore deve rappresentare la tifoseria dentro il campo ed è quello che cerco sempre di fare, qui e in tutti i club in cui ho giocato. Odio perdere e faccio l'impossibile per vincere. L'ideale per gli attaccanti sarebbe segnare a fare assist ma non è sempre possibile. Però quasi si dà il massimo non si viene criticati. A Valencia sono tornato a sentirmi me stesso, credo che la Spagna si adatti meglio alle mie caratteristiche".