Arriva la prima offerta ufficiale del Como per Kean: i dettagli e la volontà del giocatore
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Inizia ufficialmente la trattativa tra la Fiorentina e il Como per Moise Kean: lo riporta Fabrizio Romano.
La prima offerta
I lariani hanno infatti recapitato la prima offerta per il bomber viola: il pacchetto proposto è di 30 milioni di euro, con la formula del prestito oneroso a 5 milioni, con obbligo di riscatto a 25. La Fiorentina, però, non accetterà una cifra così bassa.
La volontà del giocatore
Come anticipato oggi, quindi, si aprono i colloqui formali tra le parti per la cessione di Kean: nei prossimi giorni si accenderà ulteriormente la trattativa, col giocatore che ha aperto alla cessione.
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