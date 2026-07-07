Flachi: "La Fiorentina deve puntare su Kean, De Gea ultimo dei problemi. Andreazzoli? Perfetto per l'Under 23"

Intervenuto a Radio Bruno, l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha toccato vari argomenti di casa gigliata, dal futuro di Kean e De Gea alla scelta di Andreazzoli come nuovo allenatore della Primavera viola.

‘Kean uno dei migliori attaccanti in Europa’

“Sono d’accordissimo sul puntare ancora su Kean, che è fortissimo, anche perché poi non è facile reinvestire i soldi una volta ceduto e la Fiorentina non farà le coppe europee. La Fiorentina ha già in casa uno dei migliori attaccanti europei, che Paratici e Grosso conoscono bene… poi dipenderà tutto da lui. Le annate storte ci possono essere, e spero sia motivato anche più del primo anno. Se davvero offrissero 60-70 milioni ci potrei pensare, altrimenti va tenuto”.

‘Andreazzoli è il giusto mix per crescere i ragazzi’

“De Gea è un elemento importantissimo, ha una certa età, ma è l’ultimo problema della Fiorentina. Sono felicissimo per la scelta di Andreazzoli, che ha vissuto il calcio vecchio stampo e quello nuovo. È il giusto mix per crescere per i ragazzi, e lo vedo come allenatore adatto per il futuro, per una Fiorentina Under 23. Lo ritengo un grande allenatore, può dare quell’insegnamento in più grazie alla carriera che ha fatto e dare le giuste basi ai giovani”.