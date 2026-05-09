Kean alza ancora una volta bandiera bianca, Piccoli non lo imita e c'è un recupero dopo lungo tempo
I convocati della Fiorentina contro il Genoa
Niente da fare, ancora una volta, l'ennesima ormai in questa stagione: Kean non è tra i convocati per la partita della Fiorentina contro il Genoa. Il giocatore ha provato a forzare ma, evidentemente, lo sforzo non ha portato alla convocazione.
Piccoli e Fortini
Se Kean alza bandiera bianca, non altrettanto di può dire di Piccoli che ritorna in squadra. E c'è un altro recupero dopo diverso tempo ed è quello di Fortini.
Per il resto non ci sono grandi sorprese né inserimenti dal settore giovanile: Braschi, Balbo e Kospo non possiamo di certo definirli delle novità.
La lista dei convocati:
1) BRASCHI Riccardo
2) BALBO VIEIRA Luis Francisco
3) BRESCIANINI Marco
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) FORTINI Niccolò
12) GOSENS Robin Everardus
13) GUDMUNDSSON Albert
14) HARRISON Jack Davi
15) KOŠPO Eman
16) KOUADIO Eddy Nda Konan
17) LEZZERINI Luca (P)
18) MANDRAGORA Rolando
19) NDOUR Cher
20) PARISI Fabiano
21) PICCOLI Roberto
22) PONGRAČIĆ Marin
23) RANIERI Luca
24) RUGANI Daniele
25) SOLOMON Manor