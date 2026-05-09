Kean alza ancora una volta bandiera bianca, Piccoli non lo imita e c'è un recupero dopo lungo tempo

Niente da fare, ancora una volta, l'ennesima ormai in questa stagione: Kean non è tra i convocati per la partita della Fiorentina contro il Genoa. Il giocatore ha provato a forzare ma, evidentemente, lo sforzo non ha portato alla convocazione.

Piccoli e Fortini

Se Kean alza bandiera bianca, non altrettanto di può dire di Piccoli che ritorna in squadra. E c'è un altro recupero dopo diverso tempo ed è quello di Fortini.

Per il resto non ci sono grandi sorprese né inserimenti dal settore giovanile: Braschi, Balbo e Kospo non possiamo di certo definirli delle novità.

La lista dei convocati:

1) BRASCHI Riccardo

2) BALBO VIEIRA Luis Francisco

3) BRESCIANINI Marco

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FAZZINI Jacopo

11) FORTINI Niccolò

12) GOSENS Robin Everardus

13) GUDMUNDSSON Albert

14) HARRISON Jack Davi

15) KOŠPO Eman

16) KOUADIO Eddy Nda Konan

17) LEZZERINI Luca (P)

18) MANDRAGORA Rolando

19) NDOUR Cher

20) PARISI Fabiano

21) PICCOLI Roberto

22) PONGRAČIĆ Marin

23) RANIERI Luca

24) RUGANI Daniele

25) SOLOMON Manor