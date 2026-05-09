Monti: "Ci attende la cessione di qualche big. Non c'è un giocatore di questa rosa di cui ti possa innamorare"

Da chi deve ripartire la Fiorentina nella prossima stagione? Non ci sono giocatori dell'attuale rosa che abbiano fatto innamorare la tifoseria viola. Del resto la stagione è stata semplicemente disastrosa.

“Non ti puoi innamorare di nessuno”

“Non c’è un giocatore di questa rosa di cui ti possa innamorare - ha detto il conduttore radiofonico e sostenitore viola, Gianfranco Monti, intervenuto su Radio Bruno Toscana - Non ce n’è uno di cui tu possa dire, ”ripartiamo da questo". Eppure io voglio tornare a un attaccamento ai giocatori".

“Se Kean va via…”

E poi: “Se Kean va via non mi strappo i capelli, io stravedevo per Gudmundsson ma ora…Aspettiamoci la cessione di qualche big nel corso dell'estate”.