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Mancini punta su Kean e fa debuttare Romano: la formazione dell'Italia contro il Belgio

Redazione /
Moise Kean
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Alle ore 20:45 l'Italia debutta in Nations League allo Stadio Olimpico di Roma, e sfiderà il Belgio. Il ct azzurro Roberto Mancini ha scelto gli 11 titolari della gara, tra i quali figura Moise Kean. L'ex centravanti della Fiorentina può battere un recordo in caso di gol: diventerebbe il primo calciatore italiano a segnare in 7 gare consecutive.

Le scelte di Mancini

Mancini fa debuttare Romano del Cagliari in mediana, e in attacco opta per Cambiaghi e Pio Esposito assieme a Kean. In difesa spazio a Coppola, difensore del Paris FC in passato seguito anche dalla Fiorentina.

L'undici azzurro

Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Cambiaghi, Pio Esposito, Kean.
Allenatore: Roberto Mancini

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