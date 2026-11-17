È un periodo positivo per il centrocampista 2006 della Fiorentina Chris Inao Oulaï , che questo pomeriggio è stato protagonista assoluto con la sua Costa d'Avorio.

Gol viola

Nella partita contro il Gambia, valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, il centrocampista viola è partito dalla panchina e subentrato all'84esimo al posto di Zogbé, quando gli ivoriani erano sotto 2-1. All'ultimo secondo disponibile, all'98esimo, proprio Oulaï ha segnato il gol del pareggio, firmando il definitivo 2-2. È il primo gol in nazionale per lui. Un bellissimo destro da fuori area dopo aver mandato al bar un avversario.

La partita

Durante il match avevano segnato prima proprio Zogbé per gli ospiti ivoriani, che poi si sono fatti rimontare e sorpassare dai gol di Minteh ell'ex Bologna Barrow. Al 90' l'espulsione di Badamosi dei padroni di casa.

La classifica

Grazie al gol di Oulaï, la Costa d'Avorio rimane al primo posto del girone C in solitaria, con 10 punti guadagnati in 4 partite giocate. Il Gambia insegue a 7 punti, poi Ghana a e Somalia a 0.