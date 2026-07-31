La Nazione: Scatto viola su Pellegrino
L'edizione odierna de La Nazione si sofferma inevitabilmente sul mercato della Fiorentina che, nonostante i 6 acquisti già ultimati, prosegue in maniera energetica. In prima pagina il QS intitola infatti : “Scatto viola su Pellegrino”.
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Nella prima pagina interna dedicata ai colori viola il quotidiano approfondisce quanto accennato in copertina: “Piccoli e Pellegrino, che incrocio” e ancora “Doppio scambio sull'asse emiliana. Mateo può arrivare anche con Kean”. Di spalla il punto sulle uscite: “Accordo col Venezia, Sohm segue Moreno. Valentini in standby”.
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L'ultima pagina sulla Fiorentina è dedicata interamente alle parole dei giocatori. In taglio alto La Nazione riporta l'intervista rilasciata da Bove dopo l'amichevole con i viola: “Voglio bene a tutto l'ambiente. Quel lungo abbraccio con i compagni”. Mentre in taglio basso il quotidiano presenta un'intervista a Luca Ranieri: “Sogno di vincere qualcosa qui”.