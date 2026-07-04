Amatucci sempre più vicino a rimanere ne La Liga. Manca solo il sì di Paratici
Trovano conferme anche dalla Spagna le notizie di oggi dall'ambiente viola che vedrebbero Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 della Fiorentina, sempre più vicino a lasciare la squadra gigliata per approdare al Deportivo La Coruna, neo promosso ne La Liga spagnola.
Le ultime dalla Spagna
Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo Aldo Vazquez sul suo profilo X, infatti, le parti sarebbero sempre più vicine ad un accordo sulla base di un titolo definitivo da circa 4 milioni di euro. Mancherebbe a questo punto soltanto il via libera definitivo da parte di Fabio Paratici per la conclusione dell'affare.
Un addio definitivo
Il classe 2004 saluterebbe quindi definitivamente i Viola, dopo una girandola di prestiti tra Serie B e Spagna che gli avevano comunque permesso di mettersi in mostra. Da capire se la Fiorentina vorrà riservarsi una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.