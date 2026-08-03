Il Deportivo di Amatucci si presenta a Firenze con un rinforzo: arriva dalla Roma

Il Deportivo La Coruna ha prelevato dalla Fiorentina Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 viola, reduce dal prestito al Las Palmas, e giovedì prossimo sarà al Viola Park per un'amichevole contro la squadra gigliata.

Arrivo dalla Roma

Nel gruppo della neopromossa in Liga ci sarà con ogni probabilità anche il nuovo acquisto Angelino, che arriva dalla Roma. Il calciatore spagnolo è reduce da un'ultima stagione travagliata in Serie A, con pochissimo spazio agli ordini di Gian Piero Gasperini.

I dettagli

Il laterale mancino classe 1997 arriva in prestito con obbligo di riscatto dai giallorossi, per 2.5 milioni di euro e domani svolgerà le visite mediche.