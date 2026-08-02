La Roma in amichevole viene presa a pallonate dal Cardiff: Galles indigesto per i giallorossi

Oltre alla Fiorentina, che era impegnata nella prestigiosa amichevole col Real Madrid poi conclusasi in pareggio, quest'oggi anche la Roma, avversaria alla prima giornata di campionato dei Viola, era impegnata in amichevole, anche se il risultato è stato diametralmente opposto a quello dei gigliati.

Un poker sonoro

La Roma infatti ha incassato un poker dal Cardiff, squadra gallese partecipante alla Championship inglese, con l'amichevole che si è conclusa con un secco 4-1 per la squadra di casa. Per i giallorossi il gol della bandiera è stato realizzato da Paulo Dybala.

Gasperini netto

Ai microfoni nel posta gara, Gasperini non è apparso preoccupato dalla sconfitta subita, ma ha tuttavia voluto ribadire la necessità di completare la rosa a sua disposizione per arrivare pronti alla prima sfida della Serie A 2026-27 proprio contro la Fiorentina.