Giornata di rientri al Viola Park. Visite mediche per tanti giovani, ma si rivede anche qualche big... FOTO

In attesa dell'inizio del ritiro della Fiorentina, il Viola Park è tornato ad animarsi con il rientro di tanti calciatori per effettuare le visite mediche.

Tanti giovani

Quella di oggi è una giornata dedicata principalmente ai giovani delle giovanili e della Primavera. Ma anche qualche big della prima squadra è arrivato al quartier generale viola per le visite.

I big presenti

De Gea (immortalato nella foto al momento dell'ingresso), Brescianini, Ndour, Ranieri e Comuzzo. Sono questi i giocatori della prima squadra che hanno svolto le visite necessarie per cominciare la stagione.