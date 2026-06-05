La Nazione: De Gea, Gud, Kean... Parola a Commisso
Sulle colonne del QS de La Nazione si legge soprattutto dell'arrivo alla Fiorentina di Fabio Grosso e di quelle che saranno le prossime mosse sul mercato.
Prima pagina
In prima pagina si legge il titolo: “Testa e lavoro, la Fabiovisione”.
Pagina 4 e 5
A pagina 4: “Grosso ha rescisso: addio Sassuolo. De Gea, Kean e Gud. La parola a Commisso”. A pagina 5: “Il credo di mister Grosso. ”La testa prima del campo. Io vincente e convincente. Fabio il filosofo del calcio".
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