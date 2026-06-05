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La Nazione: De Gea, Gud, Kean... Parola a Commisso

Redazione /
La Nazione
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Sulle colonne del QS de La Nazione si legge soprattutto dell'arrivo alla Fiorentina di Fabio Grosso e di quelle che saranno le prossime mosse sul mercato. 

Prima pagina

In prima pagina si legge il titolo: “Testa e lavoro, la Fabiovisione”. 

Pagina 4 e 5

A pagina 4: “Grosso ha rescisso: addio Sassuolo. De Gea, Kean e Gud. La parola a Commisso”. A pagina 5: “Il credo di mister Grosso. ”La testa prima del campo. Io vincente e convincente. Fabio il filosofo del calcio". 

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