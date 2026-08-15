Juan Castro a FN: “Jimenez può portare tanta qualità alla Fiorentina. Valdepeñas? Mi sono sorpreso quando lo hanno preso i viola perché..."

I rapporti tra la Fiorentina e il Real Madrid per quanto riguarda il mercato sembrano più che buoni dopo gli arrivi in viola di Franco Mastantuono e Víctor Valdepeñas. Nella sua intervista a Fiorentinanews.com il giornalista Juan Castro del quotidiano sportivo spagnolo Marca espresso il suo parere sui nuovi giocatori arrivati in maglia viola e non soltanto.

Valdepeñas sembra un terzino di grande classe e velocità. Perché il Real Madrid lo ha lasciato andare?

“Valdepeñas qua al Real si è distinto poco, questa è la verità. Nel primo anno quasi niente, lo stesso nel secondo. Devo dire che mi ha sorpreso il suo approdo alla Fiorentina, una squadra così storica, perché nemmeno al Real Madrid è stato eccellente e non si è fatto notare per le sue caratteristiche. Forse lì troverà il suo spazio, ma a me ha sorpreso e penso che al Real Madrid non avesse proprio alcun futuro”.

Lei conosce bene Alex Jiménez dopo la sua esperienza al Real Madrid. Secondo lei potrà trovare il suo posto ideale nella Fiorentina? Come lo vede?

“Alex Jiménez credo che abbia un bel livello e che possa davvero distinguersi alla Fiorentina. Alla fine è un ragazzo che ha esperienza nel Milan, nel Bournemouth, e credo che possa fare bene. Può portare molta qualità e profondità alla Fiorentina”.

“Una sua opinione sui buoni rapporti tra la Fiorentina e il Real Madrid, anche alla luce delle recenti trattative?”

“Io ritengo che il Real Madrid debba avere buone relazioni con tutti i club, compresa la Fiorentina. Alla fine è un club storico, e i rapporti che ci sono possono servire al Real per far crescere e cedere i suoi giocatori, sia in prestito, come Mastantuono, sia a titolo definitivo. E secondo me il club viola può essere un buon alleato per il Real Madrid”.