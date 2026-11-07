Pinones Arce: "La Squadra sta lavorando bene, ma ora mi aspetto i risultati sul campo. La Ternana è una squadra da rispettare"

Questa mattina l'allenatore della Fiorentina Femminile Pablo Pinones Arce, alla vigilia della trasferta contro la Ternana Womens, ha avuto modo di introdurre la partita, e come arriva la squadra gigliata alla sfida, ai canali social del club.

“E' molto vero che ultimamente le performance della squadra sono buone, e che stiamo giocando anche molto bene: è da un po' di tempo che vediamo dei miglioramenti. Quello che ci vuole adesso è capire come diventare ancora piu pericolose, come riuscire a creare ancora piu occasioni, e cosa dobbiamo fare per migliorarci. Durante la settimana abbiamo lavorato molto, credo che le ragazze stiano facendo molto bene".

“Ecco qual'è il prossimo step da raggiungere”

Ha anche aggiunto: "Adesso credo che bisognerà cominciare a vedere i risultati anche in partita, non solo in allenamento. Questo è il prossimo step che dobbiamo fare. Abbiamo parlato tanto delle performance, che resta sempre la cosa piu importante, ma adesso abbiamo anche tanta voglia di raccogliere risultati”.

“La Ternana si sta meritando i punti sul campo, è una squadra da rispettare”

Ha poi parlato della Ternana: “Il campo loro è molto piu piccolo, a livello di misure, rispetto a quello a cui siamo abituati: credo che loro cercheranno di portare avanti la loro idea di calcio. Questo vuol dire che avranno la possibilità e la qualità di difendere alti, ma anche di fare buone cose difendendo bassi. Credo che siano una squadra che ha molto lavorato bene finora e che bisognerà rispettare molto: adesso tocca a noi far vedere qual'è il nostro valore. Non sarà una partita come le altre, tocca a noi ragionare ad un livello alto per portarci a casa i tre punti”.

“Abbiamo bisogno di tutte le giocatrici a disposizioni”

Ha poi concluso: “Le sensazioni della vigilia sono sempre positive. Dal primo giorno che sono qui ho sempre sottolineato che avremo bisogno di tutte le giocatrici presenti in rosa: e questa è una cosa molto importante. Tutte devono essere pronte e preparate a migliorare e a svilupparsi giorno dopo giorno. Questo perchè durante una stagione non ho mai usato soltanto 11 giocatrici, ho utilizzato sempre quelle giocatrici che se lo sono meritato sul campo facendosi trovare pronte”: