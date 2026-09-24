Balbo: "Pellegrino è uno che segna tantissimo, grande differenza con Castro"

Sono argentini in entrambi ma sono anche diversi come caratteristiche. Mateo Pellegrino e Santiago Castro finiscono sotto la lente di un altro grande attaccante del passato come Abel Balbo.

“Pellegrino è uno che segna”

“Sono calciatori diversi - spiega l'ex attaccante, anche della Fiorentina, su Il Messaggero - Anche Pellegrino è bravissimo e segna tantissimi gol, ma ha caratteristiche differenti”.

“Mateo centravanti statico, Castro invece…”

Più nel dettaglio: “È un centravanti più statico, mentre per Gasperini Castro è perfetto perché corre di più e dà una mano nel pressing”.