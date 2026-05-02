Flachi: "Fiorentina senza motivazioni ora rischi di fare brutte figure. Stagioni come questa hanno strascichi, servono cambiamenti"

Anche l'ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi era presente nella giornata di ieri all'evento benefico organizzato da Malusci ad Agliana, ed anche lui ha detto la sua sul momento dei viola ai microfoni di Radio Bruno:

“La Fiorentina può dimostrare ancora il suo valore, cancellando in parte il brutto inizio di stagione. In queste 4 partite che mancano tre sono squadre che si giocano ancora qualcosa di importante. Avranno motivazioni diverse da quelle della Fiorentina. A volte quando non sei motivato rischi di fare brutte figure. La Fiorentina non ha fatto un bel campionato, la speranza è che possa concludere in bellezza. Spetta a loro cercare di migliorare oppure mantenere lo standard non positivo".

“Stagioni come questa lasciano traslochi, servono tanti cambiamenti”

Ha detto anche la sua sul futuro: “Non sarà per niente facile programmare la prossima stagione, ci sono passato, e so che solitamente annate come questa lasciano strascichi che vanno oltre il termine della stagione. Mi auguro che Paratici e chi di dovere pensi alla prima cosa da fare: riportare l'entusiasmo nei tifosi. E per farlo lo si fa solo attraverso molti cambiamenti, in campo e fuori".

“Grosso o Sarri? Io non avrei dubbi”

Ha detto la sua anche sul futuro allenatore: "Si fanno i nomi di Grosso e Sarri: il primo è una scommessa, il secondo una sicurezza. Grosso ha fatto molto bene negli ultimi anni, è normale che possa avere l'occasione di fare il salto di qualità. Con Sarri invece vai sul sicuro, è tutt'altro che bollito. Io punterei tutto su di lui; ho seguito molto la Laio quest’anno e nonostante le tante difficoltà ha sempre giocato un bel calcio. L'importante è fare le scelte giuste, speriamo che la Fiorentina l'anno prossimo senza le coppe possa essere la sorpresa del campionato”.

“Gudmundsson lo abbiamo aspettato due anni, perche non tre”

Ha poi concluso facendo un a considerazione su Albert Gudmundsson: “Non s può cancellare quello che è soltanto per una stagione negativa, che per altro ha condiviso con i compagni di squadra, Ha fatto bene prima di venire qui, ha delle qualità importanti. Gli manca personalità e determinazione. Sono due anni in cui non ha fatto bene per le possibilità che ha. Magari va via e fa bene in un'altra squadra e ti rimane il rimpianto. È una scelta che andrà ponderata, deciderà l'allenatore che verrà. Quando arriva un allenatore nuovo può cambiare tutti. Lo abbiamo aspettato due anni, possiamo aspettarne tre a questo punto”