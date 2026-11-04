Piccinetti: "Gonçalves, Mastantuono e Njie? In 12 non si può giocare. Occhio alla Juventus ma Vanoli..."
Claudio Piccinetti, ex attaccante anche della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Lady Radio della formazione viola affrontando vari temi ad essa legati.
Tra l'ultima vittoria e il big match di domenica
"Il Sassuolo durerà fatica a salvarsi se non cambia atteggiamento. Domenica invece arriva una squadra furba come la Juventus, che sa come andare a raccogliere il risultato. La Fiorentina dovrà stare attenta e qualcuno deve darsi una svegliata. Ho sentito le parole di Vanoli dopo Sassuolo… ma deve essere suo compito gestire i calciatori, con le proprie scelte, facendo capire a chi di dovere che deve fare di più. Non si può vedere la gente camminare in mezzo al campo… ma ho fiducia in Vanoli".
La formazione di Vanoli
"Gonçalves, Mastantuono e Njie? In 12 non si può giocare, e non si può rigiocare come col Como, coi soli Ndour e Fagioli in mediana. Anzi, aggiungerei altri centrocampisti e non scarterei l’idea di riproporre la difesa a tre. Jimenez sembrava daltonico, dava la palla sempre al Sassuolo. Fagioli mezzala assieme a Oulaï? No, non può giocare in quel ruolo nella Fiorentina".