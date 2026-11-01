Nuova chance dal 1' per Joao Mario. In mezzo al campo Vanoli pensa a Oulai al posto di Fagioli. C'è Ndour

Tutti a pranzo al Viola Park quest'oggi per stare insieme e preparare al meglio la partita contro il Sassuolo. Così la Fiorentina si avvicina alla gara di domani a Reggio Emilia.

Quanto ci manchi, vittoria

Dopo la conferenza di Vanoli i viola partiranno per l'Emilia, dove puntano a conquistare finalmente i tre punti, cosa che almeno in campionato non succede dalla trasferta dell’11 settembre a Venezia.

Le possibili scelte

In difesa tutto confermato, con Jimenez a destra, Dragusin e Viery centrali. Sulla sinistra possibile nuova occasione per Joao Mario dopo la buona prova di giovedì. A centrocampo si scalda Ndour, mentre in cabina di regia resiste il ballottaggio tra Fagioli e Oulai. L’ivoriano proverà a mettere in difficoltà Vanoli. Mezzala sinistra, invece, Brescianini. In attacco torna il trio Mastantuono, Pellegrino e Njie. Lo scrive il Corriere dello Sport.