Maxi rotazione a segno: a Londra con tanti recuperi e Solomon si gioca il futuro

Quando due sabati fa Manor Solomon era stato visto allenarsi insieme ai compagni, partitella compresa, la certezza quasi unanime era che l'israeliano avrebbe preso parte alla trasferta di Verona. Niente da fare invece e rientro rimandato con ogni probabilità a giovedì, per l'andata dei quarti di Conference con il Crystal Palace.

Tanti preservati

E l'ex Tottenham non è l'unico che è stato preservato con gran prudenza dallo staff medico e tecnico viola: Parisi e Mandragora erano attesi allo stesso modo e a Selhurst Park dovrebbero riunirsi ai compagni. Discorso simile anche per Dodo.

Solomon si gioca molto

Di tutti questi comunque, chi si gioca di più è proprio Solomon che aveva conquistato grande credito prima dell'infortunio, grazie anche a un paio di reti. Mettere il sigillo anche in Conference potrebbe dare quell'input decisivo a Paratici per decidere se versare la quota del riscatto (circa 10 milioni) al Tottenham.