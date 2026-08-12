Il punto sul mercato: fuori Piccoli e dentro Pellegrino a titolo definitivo. Kean verso la permanenza, il Como non è l’unico sospetto ma...

Il focus principale del mercato della Fiorentina riguarda sempre l'attacco. E le operazioni che ieri erano in dirittura d'arrivo, oggi sono chiuse. Il club viola ha un nuovo centravanti: Mateo Pellegrino arriva dal Parma a titolo definitivo. L'esborso economico della Fiorentina dovrebbe aggirarsi sui 24/25 milioni euro. L'argentino raggiungerà Firenze nelle prossime ore e svolgerà domani le visite mediche, poi arriverà la firma sul contratto. Fiorentina e Parma hanno appena limato gli ultimi dettagli e procedono dunque allo scambio ufficiale di documenti.

Pellegrino in, Piccoli out: tutto fatto in pochi minuti

Paratici, nel mentre, si è mosso anche in uscita… sempre in Emilia-Romagna. L'operazione collegata a Pellegrino si è concretizzata nello stesso momento: Roberto Piccoli saluta la Fiorentina dopo appena una stagione e si accasa al Bologna. La formula è il prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro in caso di salvezza dei rossoblù. Il ds viola ha rispettato le condizioni di partenza: voleva un obbligo con facili clausole e l'ha ottenuto. Ci sono anche 2 milioni di euro di bonus da considerare in aggiunta.

Kean al centro del progetto. Il Como resta un'insidia, il Betis…

E Kean? Il capitolo è ancora aperto. Il centravanti è considerato parte del cuore pulsante del progetto viola, eppure il Como resta in agguato. Il club sembra pronto a un'offerta nei prossimi giorni, sfiorando i 40 milioni di euro: la Fiorentina aspetta e riflette, consapevole che il classe 2000 non ha esigenze di lasciare Firenze. Si è inserito nella corsa anche il Real Betis, ma un sondaggio non basta e l'affare appare improbabile per gli spagnoli (le cui disponibilità economiche sono ridotte).

Via anche Bertolini

Il gruppo della Primavera, intanto, perde un altro pezzo a titolo definitivo. La Fiorentina ha ceduto Gabriele Bertolini all'Atalanta, che dunque acquista il cartellino del ragazzo per intero. Il club viola mantiene un'alta percentuale sulla sua futura rivendita.