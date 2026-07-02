Finisce a reti bianche la sfida tra l'Italia e la Croazia: gli azzurri si giocheranno l'accesso alle semifinali contro l'Ucraina

Questo pomeriggio l'Italia Under 19 del ct Alberto Bollini, dopo la vittoria nell'esordio contro la Serbia nella prima giornata del Girone B, erano attesi dalla seconda sfida del loro Europeo. Ad Caernafon , in Gallesi, gli azzurrini sfidavano la Croazia per cercare di strappare il pass per le semifinali. Al novantesimo il risultato può non accontenta nessuno.

Al novantesimo il risultato resta in parità

Al fischio finale infatti il risultato resta in partita: il tabellino finale recita 0-0. Nonostante una buona gara, in cui l'Italia comunque riesco a creare molto piu degli avversari, la scarsa precisione in fase relazzativa lascia ancora tutto aperto: decisiva sarà infatti l'ultima sfida del girone contro l'Ucraina, prima a 6 punti e già certa di un posto tra le prime 4.

Ancora zero minuti per l'unico gioiello della Fiorentina

Da segnalare anche stavolta il mancato utilizzo da parte di Bollini dell'unico tesserato della Fiorentina presente tra i convocati: stiamo parlando del portiere classe 2007 Tommaso Vannucchi, al quale viene preferito il piu esperto Pessina del Bologna.