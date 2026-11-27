Non finiscono mai i problemi in questa fase per Paolo Vanoli, che ha il compito di risollevare la Fiorentina e di conseguenza anche le sue possibilità di restare sulla panchina viola. Con l'infortunio rimediato da Viery contro il Monza, considerando il non ancora avvenuto recupero di Pongracic, il pacchetto dei centrali difensivi comprende al momento i soli Ranieri e Dragusin. Un numero esiguo, con peraltro come protagonisti due elementi che fino ad ora non hanno convinto.

Soluzione "giovane" prima di gennaio

Servono quindi alternative a stretto giro di posta, in modo che Pongracic possa rientrare senza forzare i tempo mentre Ranieri e Dragusin abbiano modo anche di rifiatare in caso di necessità. Certamente il mercato di gennaio sarà importante in questo senso, ma dato che mancano ancora 5 partite alla fine del 2026 Vanoli deve pensare a qualcosa che vada al di là degli eventuali rinforzi invernali. Inevitabile dunque guardare alla Primavera, con un nome che stuzzica più di altri ed è quello di Robert Corduneanu.

Esperienza internazionale, qualità e intesa con uno dei difensori viola

Corduneanu è un difensore centrale classe 2009, colonna della Primavera di Aurelio Andreazzoli. Al Momento è impegnato con la Romania ai Mondiali Under 17, dove si è guadagnato la palma di migliore in campo contro il Messico e non ha sfigurato contro il Venezuela (due partite però perse dalla sua Nazionale). Un elemento che sa dare solidità al reparto e in più è in grado di uscire senza problemi palla al piede e di impostare. In più, ha nel connazionale Dragusin un mentore con cui ha un'ottima intesa (come confermano alcune sue dichiarazioni pre rassegna iridata). Un punto cardine della Fiorentina del futuro e, chissà, magari anche del presente.