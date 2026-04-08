L'ex portiere della Lazio Nando Orsi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Domani mi aspetto una bella partita, la Fiorentina ha rimesso a posto la classifica e potrà giocare con maggiore serenità in Europa. Ovviamente la salvezza non è ancora raggiunta, ma avere cinque punti di vantaggio sul terz'ultimo posto consente di entrare in campo più leggeri. Inoltre conquistare una semifinale europea rappresenterebbe una bella botta d'autostima. Il Crystal Palace viaggia a una maggiore intensità, ma la rosa è inferiore a quella della Fiorentina che secondo me parte con un leggero vantaggio”.

“De Gea è ancora decisivo”

Poi su De Gea ha aggiunto: “In Italia abbiamo la brutta abitudine di criticare al primo errore. L'età non c'entra nulla, semplicemente tutti sbagliano e anzi De Gea sbaglia meno degli altri perché è un grande portiere. Tuttora è uno dei calciatori più decisivi nella Fiorentina, che senza di lui avrebbe meno punti. A volte mi sembra che non ci sia rispetto per i campioni, che invece proprio grazie alla loro grandezza riescono a resettare e andare avanti dopo un errore”.