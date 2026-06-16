La Fiorentina prolunga il contratto di un giovane difensore viola: i dettagli
Arriva un rinnovo di contratto in casa Fiorentina, con la società viola che ha prolungato l'accordo con un giovane difensore viola.
Il rinnovo
Si tratta di Mirko Elia, classe 2005 di proprietà gigliata, che ha giocato la scorsa stagione al Forlì in Serie C, collezionando in totale ben 32 presenze. Per lui si prospetta una nuova stagione in prestito dopo il rinnovo fino al 2028.
Il comunicato
“ACF Fiorentina comunica che il contratto del calciatore Mirko Elia è stato rinnovato fino al 30 giugno 2028 con opzione, a favore del Club, fino al 2029”.
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