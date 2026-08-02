Perinetti: "Alla Fiorentina darei l'Oscar del mercato finora, anche per la scelta di Andreazzoli"

Il noto direttore sportivo Giorgio Perinetti è intervenuto a TMW per commentare le ultime vicende di mercato, parlando anche del calciomercato finora condotto dalla Fiorentina.

"Fiorentina e Como protagoniste"

Queste le parole di Perinetti: “Finora è stata una sessione molto bloccata, ma se devo individuare due protagoniste direi senza dubbio Fiorentina e Como. Almeno negli ultimi giorni anche Roma e Juventus hanno cominciato a muoversi, vediamo come proseguirà la sessione."

“Andreazzoli scelta lungimirante”

Il dirigente ha poi proseguito: "Ai Viola assegnerei l'Oscar finora, anche alla luce della scelta di Andreazzoli come tecnico della Primavera, una scelta lungimirante da parte di Paratici".