La continuità con la Fiorentina e così Balbo può riabbracciare Vizcarrondo

Il commissario tecnico della nazionale del Venezuela, Oswaldo Vizcarrondo, ha annunciato i nomi dei convocati per le partite dei Vinotinto contro Turchia e Iraq in programma rispettivamente il 6 giugno a Miami e il 9 giugno a Chicago.

Balbo c'è

Ebbene, tra questi c’è anche l’esterno sinistro della Fiorentina, Luis Francisco Balbo, che è divenuto dunque uno degli elementi fissi nella rappresentativa sudamericana.

La stagione in viola

Balbo è subentrato a Gosens nella partita giocata dai viola contro l’Atalanta e ha chiuso questa stagione con dieci presenze in prima squadra tra campionato, Conference League e Coppa Italia.