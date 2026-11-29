Nuova sconfitta per la Fiorentina e inevitabili critiche nei confronti di Paolo Vanoli. Anche nella gara persa contro l'Udinese, il tecnico ha dato l'impressione di non essere riuscito a dare un'identità alla squadra viola né quando deve proporre calcio né in fase di non possesso.

Fiorentina in crisi per colpa di Vanoli

Particolarmente duro Alfredo Pedullà, con le seguenti parole sul suo sito ufficiale: "Paolo Vanoli ha mandato un corto circuito la Fiorentina. Dieci partite, nove punti (quindi meno di uno a partita) e anche a Udine una prestazione orribile".

C'è chi ha fatto peggio del mister viola

"Malgrado la serenità di Paratici nel pre-gara - prosegue Pedullà -, in tutta questa storia c’è chi ha più colpe di lui, il riferimento è a una società che – con la regia del responsabile di mercato – ha saputo solo scialacquare. L’anticalcio di Vanoli è inaccettabile, ma almeno in queste ore il club è intenzionato ad andare avanti con lui, almeno fino al prossimo impegno casalingo contro il Cagliari".