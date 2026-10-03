"Fiorentina-Genoa potrebbe essere uno scontro salvezza: chi perde a Marassi sarà in una brutta situazione"

Mario Donatelli, ex direttore sportivo del Genoa, al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato i temi principali in casa viola, ponendo particolare azione al match di sabato prossimo tra viola e grifoni.

“Vanoli avrebbe meritato la conferma”

Queste le sue parole: “Senza togliere nulla a Grosso, Vanoli aveva fatto un ottimo campionato la scorsa stagione, riuscendo a raddrizzare la rotta: avrebbe meritato la conferma. Probabilmente Paratici aveva in mente un altro tipo di calcio e, conoscendo bene Grosso, aveva pensato a lui. La squadra è quasi tutta nuova, e questi giovani hanno bisogno di tempo”.

“Si può parlare di scontro salvezza”

Sulla partita di Marassi: “Col Genoa si potrebbe parlare di scontro salvezza, entrambe hanno fatto pochi punti e giocare a Genova non è mai semplice: chi perde a Marassi potrebbe avere certe conseguenze”.