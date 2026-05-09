Un altro anno di Samp per guadagnarsi la Fiorentina e intanto Martinelli chiude la stagione senza macchie

Si è chiusa ieri sera la prima, mezza, stagione tra i professionisti per Tommaso Martinelli, che alla Samp ha trovato finalmente un teatro in cui esibirsi da titolare, in Serie B. Una seconda parte di campionato che il portierino viola ha chiuso con 16 gol subiti (l'ultimo ieri sera nel k.o. con la Reggiana) in 16 gare: un bilancio in parità, con ben 7 clean sheet e una salvezza conquistata con un turno d'anticipo.

La Fiorentina studierà a breve il percorso migliore per lui ma l'ipotesi più probabile, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, è che al classe 2006 venga concessa un'altra annata in prestito, magari ancora alla Sampdoria. La squadra blucerchiata senza Martinelli, avrebbe un passivo ben più alto a livello difensivo: ben 32 reti incassate nelle altre 22 gare.